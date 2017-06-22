"Зеленую волну" для трамваев трех маршрутов запустили в Москве

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. "Зеленую волну" для трамваев маршрутов № 8, 12, 46 запустили в районе пересечения шоссе Энтузиастов и Третьего транспортного кольца в Москве. Благодаря пуску новой системы удалось увеличить среднюю скорость движения трамваев за счет сокращения времени ожидания проезда на регулируемых перекрестках, сообщил журналистам замруководителя столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Горшков.
"Теперь на пересечении шоссе Энтузиастов и Третьего транспортного кольца среднее время ожидания перекрестка сократилось в среднем почти в пять раз. Если ранее трамваям приходилось ожидать порядка 90 секунд переключения сигнала, то теперь не более 17. Проект по предоставлению приоритета трамваю является очень важным - пассажиры общественного транспорта смогут экономить время в пути, при этом автомобилисты не почувствуют никаких дополнительных затруднений", - сказал он.