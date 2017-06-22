Более 50 человек эвакуированы из-за пожара в офисном здании на западе Москвы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 50 человек эвакуированы из-за короткого замыкания в офисном административном здании на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах города.

"В административном четырехэтажном здании по адресу: улица Дорогобужская, дом 14, строение 5 произошло короткое замыкание", - сказал собеседник агентства.

В здании на этажах наблюдается слабое задымление. На месте находятся пожарные и спасатели.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, в офисном здании произошло короткое замыкание "в трансформаторном шкафу управления лифтами без последующего горения".

В результате происшествия пострадавших нет.