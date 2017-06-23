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Бесплатные показы отечественных фильмов будут проходить на ВДНХ в Москве в выходные

Москва
23 июня, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Ретроспектива фильмов Карена Шахназарова пройдет в парке в начале июля

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© Артем Геодакян/ТАСC

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Исторический парк "Россия - моя история" в павильоне № 57 ВДНХ открывает цикл бесплатных кинопоказов 24 июня. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба выставки.

"Каждые выходные в атриуме павильона № 57 ВДНХ посетителей ждут любимые советские фильмы, документальное кино, картины лучших отечественных режиссеров: Карена Шахназарова, Сергея Соловьева, Эльдара Рязанова и других. Зрители смогут свободно посетить открытые показы, на закрытые требуется предварительная регистрация", - говорится в сообщении.

Уже в эту субботу с 13:00 начнутся показы Русского географического общества - фильмы "Звезда", "Капитан тайги Владимир Арсеньев", "Новосибирские острова", в воскресенье москвичи смогут увидеть фильм "Экспедиция Русанова. Последний подвиг Геркулеса".

В начале июля в парке пройдет ретроспектива фильмов Карена Шахназарова ("Зимний вечер в Гаграх", "Добряки") и закрытый показ фильма "Июльский дождь" Марлена Хуциева, а в течение месяца - ретроспектива фильмов Сергея Соловьева, кинокартин с Владимиром Высоцким и закрытый показ "Берегись автомобиля" Эльдара Рязанова.

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