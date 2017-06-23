Бесплатные показы отечественных фильмов будут проходить на ВДНХ в Москве в выходные

ФИФА отметила корректное поведение сотрудников правопорядка в РоссииСпорт 23 июня, 12:31
Более 1000 камер видеонаблюдения было установлено в Петербурге перед Кубком конфедерацийСпорт 23 июня, 12:28
Футболист "Спартака" Зуев на правах аренды перешел в "Ростов"Спорт 23 июня, 12:25
СМИ: клуб тренера Слуцкого "Халл" может купить четырех футболистов "Челси"Спорт 23 июня, 12:23
Шойгу: вступление Индии в ШОС открывает новые перспективы взаимодействия с РФАрмия и ОПК 23 июня, 12:23
Сергей Юран сообщил, что будет главным тренером ФК "Зоркий"Спорт 23 июня, 12:15
Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России TelegramОбщество 23 июня, 12:10
Полетели в Крым: дефицита субсидированных авиабилетов на полуостров не наблюдаетсяЭкономика и бизнес 23 июня, 12:09
Ямальские ученые разработали рекомендации по питанию коренных народов СевераНаука 23 июня, 12:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Исторический парк "Россия - моя история" в павильоне № 57 ВДНХ открывает цикл бесплатных кинопоказов 24 июня. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба выставки.
"Каждые выходные в атриуме павильона № 57 ВДНХ посетителей ждут любимые советские фильмы, документальное кино, картины лучших отечественных режиссеров: Карена Шахназарова, Сергея Соловьева, Эльдара Рязанова и других. Зрители смогут свободно посетить открытые показы, на закрытые требуется предварительная регистрация", - говорится в сообщении.
Уже в эту субботу с 13:00 начнутся показы Русского географического общества - фильмы "Звезда", "Капитан тайги Владимир Арсеньев", "Новосибирские острова", в воскресенье москвичи смогут увидеть фильм "Экспедиция Русанова. Последний подвиг Геркулеса".
В начале июля в парке пройдет ретроспектива фильмов Карена Шахназарова ("Зимний вечер в Гаграх", "Добряки") и закрытый показ фильма "Июльский дождь" Марлена Хуциева, а в течение месяца - ретроспектива фильмов Сергея Соловьева, кинокартин с Владимиром Высоцким и закрытый показ "Берегись автомобиля" Эльдара Рязанова.