Рабочие при реставрации зданий ВДНХ обнаружили коллекцию минералов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Реставраторы при подготовке к работам павильона "Геология" на ВДНХ обнаружили считавшуюся утраченной коллекцию минералов, сообщил во вторник на своей странице во "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.

"Большая находка на ВДНХ. Во время подготовки к реставрации павильона "Геология" обнаружили коллекцию минералов, которую считали утраченной. Ее собирали со всего Советского Союза и выставляли в 1960-80-е годы", - написал Собянин.

Он отметил, что самым ценным экспонатом в коллекции является кристалл горного хрусталя весом около 150 кг.

Московские власти в начале июня начали научную реставрацию объектов ВДНХ и капитальный ремонт инженерных коммуникаций. Мэр столицы отмечал, что работы также предусматривают благоустройство прудов, строительство новых музеев и реставрацию павильонов бывших республик СНГ.