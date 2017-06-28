ФАС проверит цены на аренду в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковском

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский на предмет завышения арендных ставок, а также изучит ценообразование в расположенных на их территории газетных киосках. Об этом сообщил на пресс- конференции заместитель руководителя управления ФАС по Московской области Дмитрий Стрельников.

"Есть сообщения о том, что содержатся признаки какой-то вины аэропортов в установлении достаточно высоких цен аренды. Нашим управлением будут детально проверены все обстоятельства. Мы все понимаем, что в аэропорту есть обязательные условия допуска, посещения, прохода, проезда, разгрузки, погрузки. Заработная плата, все-все - все обстоятельства будут учитываться и анализироваться самым детальным образом", - сказал он.

Стрельников отметил, что арендные ставки в итоге могут влиять на ценообразование у арендаторов - в кафе, ресторанах, магазинах.

Кроме того, ФАС проверит ценообразование в киосках с прессой.

"Мы занимаемся, в том числе, и непродовольственными товарами, исследованием всех субъектов. Это сопутствующие товары, киоски, газеты, журналы, путеводители. Есть у нас информация, есть ряд эпизодов, о которых сообщили граждане - грубо говоря, путеводитель, который стоит в аэропорту 1,5 тыс. руб., в свободном доступе в сети Интернет или в обычном книжном магазине стоит не более 300-400 руб. Мы на начальной стадии приняли решение исследовать сразу все эти рынки", - отметил замглавы подмосковного управления ФАС.

Ранее служба завершила аналогичную проверку в аэропортах Домодедово и Жуковский и возбудила административные дела в отношении сетей Burger King, "Шоколадница" и "Му-Му". Им грозит штраф. Проверка общепита Шереметьево должна завершиться к концу июля.