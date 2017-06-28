В московском районе Хамовники организуют зону регулируемой парковки

Хоккеист московского "Динамо" Дугин с 1 июля станет неограниченно свободным агентомСпорт 28 июня, 15:24
Парниковый эффект: климат меняется, споры не стихаютОбщество 28 июня, 15:11
Инфантино посетит полуфинал Кубка конфедераций между командами Португалии и Чили в КазаниСпорт 28 июня, 15:10
Россиянин Артамонов завоевал серебро ЧМ по тхэквондо в весе до 58 кгСпорт 28 июня, 15:03
Российский шорт-трекист Мигунов намерен сменить спортивное гражданствоСпорт 28 июня, 15:01
Сборную дельфинов-футболистов подготовят в Сочи к чемпионату мира 2018 годаСпорт 28 июня, 15:01
Каир призвал СБ ООН зафиксировать в документах поддержку Катаром боевиков в ЛивииМеждународная панорама 28 июня, 14:59
СМИ: в Донбассе взорвался автомобиль с сотрудниками СБУМеждународная панорама 28 июня, 14:53
Праправнук Александра III сравнил ленту "Матильда" с мультфильмом "Анастасия"Культура 28 июня, 14:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Зона регулируемой парковки будет организована на 25 улицах района Хамовники в Москве в рамках эксперимента, сообщил в среду Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
"В настоящее время на улично-дорожной сети в центральной части Москвы сложилась ситуация, когда на ограниченном пространстве в условиях плотной застройки установлено большое количество дорожных знаков, что создает дискомфорт водителям транспортных средств, а также отрицательно сказывается на архитектурном облике городских улиц. В связи с этим нами проводится работа по сокращению количества дорожных знаков, и одним из способов является применение дорожных знаков 5.29 "Зона регулируемой стоянки" на территории платного парковочного пространства", - заявил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.
Для формирования парковочного пространства при въезде в зону из 25 улиц будут установлены дорожные знаки, обозначающие зону регулируемой стоянки с указанием того, что она платная и с номером зоны парковки. Остальные участки с разрешением и запретом на парковку будут обозначаться разметкой. Кроме того, для удобства граждан отдельно знаками и разметкой будут выделены места для инвалидов, бесплатные парковочные места у социальных объектов и ведомственные парковки.
В целях снижения возможных рисков в эксперименте предусмотрено совместное применение голубой горизонтальной дорожной разметки для обозначения специализированных парковочных мест, уточняется в сообщении ЦОДД.
Решение о целесообразности дальнейшего применения зон регулируемой стоянки будет принято по истечению трех месяцев пилотного проекта. Работы по реализации эксперимента планируется завершить к началу августа. Предполагается, что реализация указанных мероприятий позволит сократить общее количество дорожных знаков на 30-35%.вОПРОС