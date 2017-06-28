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В московском районе Хамовники организуют зону регулируемой парковки

Москва
28 июня, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Через три месяца будет принято решение о целесообразности дальнейшего применения зон регулируемой стоянки

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Зона регулируемой парковки будет организована на 25 улицах района Хамовники в Москве в рамках эксперимента, сообщил в среду Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"В настоящее время на улично-дорожной сети в центральной части Москвы сложилась ситуация, когда на ограниченном пространстве в условиях плотной застройки установлено большое количество дорожных знаков, что создает дискомфорт водителям транспортных средств, а также отрицательно сказывается на архитектурном облике городских улиц. В связи с этим нами проводится работа по сокращению количества дорожных знаков, и одним из способов является применение дорожных знаков 5.29 "Зона регулируемой стоянки" на территории платного парковочного пространства", - заявил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

Для формирования парковочного пространства при въезде в зону из 25 улиц будут установлены дорожные знаки, обозначающие зону регулируемой стоянки с указанием того, что она платная и с номером зоны парковки. Остальные участки с разрешением и запретом на парковку будут обозначаться разметкой. Кроме того, для удобства граждан отдельно знаками и разметкой будут выделены места для инвалидов, бесплатные парковочные места у социальных объектов и ведомственные парковки.

В целях снижения возможных рисков в эксперименте предусмотрено совместное применение голубой горизонтальной дорожной разметки для обозначения специализированных парковочных мест, уточняется в сообщении ЦОДД.

Решение о целесообразности дальнейшего применения зон регулируемой стоянки будет принято по истечению трех месяцев пилотного проекта. Работы по реализации эксперимента планируется завершить к началу августа. Предполагается, что реализация указанных мероприятий позволит сократить общее количество дорожных знаков на 30-35%.вОПРОС 

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