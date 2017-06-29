Столичная полиция ищет стрелявшего по машинам краской хулигана

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестного, стрелявшего краской из автомобиля на Ленинском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Гражданин обратился в полицию с просьбой принять меры по отношению к неизвестному гражданину, который на Ленинском проспекте из салона иномарки производил выстрелы краской и вел себя агрессивно", - сообщили в ГУ МВД.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, неизвестный стрелял краской из оружия для пейнтбола.