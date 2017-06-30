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В Новой Москве создадут восемь тематических парков

Москва
30 июня, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Мэр Собянин отметил, что на территории Новой Москвы также продолжат строить качественное жилье и развивать транспортную инфраструктуру

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Столичные власти намерены создать в Новой Москве восемь тематических парков. Об этом сообщил в пятницу мэр города Сергей Собянин.

Глава столичной администрации осмотрел результаты благоустройства площади у Дворца культуры "Московский" в одноименном поселении в Новой Москве и отметил высокую динамику развития присоединенных пять лет назад к городу территорий.

"В Новой Москве будут и дальше создаваться рабочие места, будет строиться новое качественное жилье, развиваться транспортная инфраструктура. Кроме того, планируется создать восемь крупных тематических парков", - сказал Собянин, общаясь с местными жителями.

Новые территории Подмосковья, на юго-западе от столицы, общей площадью 148 тыс. гектаров присоединили к Москве 1 июля 2012 года. Площадь города увеличилась в два с половиной раза. На присоединенные территориях было создано два новых административных округа столицы - Троицкий и Новомосковский, в состав которых вошли 19 поселений и два городских округа (Троицк и Щербинка).

С момента присоединения территорий население Новой Москвы выросло на 40% - до 347,8 тыс. человек. За последние пять лет в Новой Москвы было построено две станции метро, семь новых поликлиник, и несколько путепроводов через железнодорожные пути. Всего же за пять лет на присоединенных территориях построено 11 млн квадратных метров недвижимости.

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