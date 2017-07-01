Поезда от метро "Деловой центр" до "Петровского парка" запустят к 1 сентября

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Столичные власти планируют запустить первые вагоны на участке метро Третьего пересадочного контура Москвы (ТПК) от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" уже к 1 сентября этого года. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Первый участок метро третьего пересадочного контура находится в готовности 90%. Он идет от станций метро "Деловой центр" до станции "Петровского парка", планируем пустить поезда уже к 1 сентября 2017 года", - сказал он.

По словам Хуснуллина, такую высокую стадию готовности обеспечивает работа 5 тыс. человек, часть из которых работает в круглосуточном режиме.

"Станция метро "Петровский парк" внутри полностью закончена, сейчас ведутся работы по благоустройству прилегающей территории, плитку кладем", - подчеркнул заместитель мэра столицы.

Общая длина ТПК составит 61 км, на котором разместятся 32 станции. Это будет второе большое кольцо метро, которое свяжет удаленные районы Москвы. Появится 17 пересечений с действующими линиями столичной подземки, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом. Предположительно, строительство второго метрокольца полностью завершится в 2020-2021 годах.