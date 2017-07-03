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Власти: снос гостиницы "Золотой колос" на ВДНХ невозможен

Москва
3 июля, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Снос здания невозможен, так как гостиница является объектом культурного наследия

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Гостиница "Золотой колос", находящаяся на территории ВДНХ в Москве, не будет снесена - это невозможно. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, отвечая на вопрос о возможном сносе данного объекта для реализации программы реновации.

"Я не директор ВДНХ, но могу сказать однозначно - это невозможно", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном сносе гостиницы "Золотой Колос". Он напомнил, что гостиница "Золотой Колос" относится к объектам культурного наследия.

Ранее в мае 2017 года ряд СМИ писал о том, что в рамках совещания в столичной мэрии по программе реновации был поставлен вопрос о сносе гостиницы "Золотой колос". Предполагалось, что освободившаяся территория будет использована для строительства новых домов для жильцов сносимого ветхого фонда.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. До 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. В предварительный перечень было включено 4546 домов.

По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.

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