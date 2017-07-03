Метрополитен Москвы перешел на усиленный режим работы из-за обильных осадков

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Службы Московского метрополитена переведены на усиленный режим в связи с обрушившимся на Москву 3 июля ливнем, регулярно проводится уборка прилегающей территории, устранение засоров ливневых стоков и ям, уборка влаги в вестибюлях и на территориях, прилегающих к станциям метро. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе подземки.
"Службы метро проведены на усиленный режим работы. Несмотря на непогоду, столичное метро работает в штатном режиме, поезда следуют согласно графику на всех линиях московского метрополитена, все станции работают в штатном режиме. Видимые течи на станциях метро не влияют на работу электрического и иного оборудования и не угрожают безопасности движения", - уточнили в пресс-службе.
Московский метрополитен регулярно выполняет проверки инфраструктуры: все электрооборудование находится под наблюдением, ведется контроль по выполнению техобслуживания щитовых. Все станции и перегоны метрополитена оборудованы системами дренажа и водоотвода. "Отдельные элементы этих систем пассажиры видят ежедневно: это открытые лотки, расположенные на станционных путях. Именно они помогают отводить из сооружений метрополитена воду. Скопление воды в желобах и водоотливных сооружениях - это нормальный регулярный процесс, связанный с устройством сооружений и станций метрополитена", - пояснил собеседник агентства.
Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в понедельник в Москве выпадет до 13 мм осадков, в области ожидается до 30 мм, при этом сохранится прохладная погода.