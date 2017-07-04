Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В московском магазине мужчина в ссоре распылил аэрозоль из баллончика в лицо оппонентке

Москва
4 июля, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Пострадавшая женщина находится в медицинском учреждении

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мужчина прыснул аэрозоль из баллончика своей оппонентке после словесной перепалки в одном из магазинов на востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Утром во вторник в магазине на Щербаковской улице, дом 32 произошел словесный конфликт между мужчиной и женщиной. В результате мужчина распылил своей оппонентке в лицо аэрозоль из баллончика", - сказали в пресс-службе.

Мужчина был задержан полицейскими, женщину доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
13
Внук Чарли Чаплина выступил на фестивале имени Чехова в Москве
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Трамп встретятся 7 июля в Гамбурге
2
Оппозиционер Мальцев покинул РФ из-за уголовного дела
3
Ракетная программа КНДР. Досье
4
Юнкер назвал Европарламент посмешищем из-за Мальты
5
МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет
6
"Почта России" планирует создать собственную платежную систему
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Загрузка...
Реклама