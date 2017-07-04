В московском магазине мужчина в ссоре распылил аэрозоль из баллончика в лицо оппонентке

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мужчина прыснул аэрозоль из баллончика своей оппонентке после словесной перепалки в одном из магазинов на востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
"Утром во вторник в магазине на Щербаковской улице, дом 32 произошел словесный конфликт между мужчиной и женщиной. В результате мужчина распылил своей оппонентке в лицо аэрозоль из баллончика", - сказали в пресс-службе.
Мужчина был задержан полицейскими, женщину доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.