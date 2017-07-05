Заммэра Москвы: введение платной парковки улучшило движение в городе на 15%

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Движение наземного транспорта в Москве улучшилось на 15% с введением в столице платной парковки. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.
"Парковочное пространство, когда мы его ввели, достаточно эффективно разгрузило часть улиц, это факт. Когда была введена парковка, примерно на 15% в среднем по городу мы увидели улучшение движения", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Ликсутов подчеркнул, что этот факт подтверждают и международные экспертные организации. По данным компании TomTom, в рейтинге загруженности дорог в крупных городах мира Москва с первого места в 2014 году в настоящее время переместилась на седьмое. "Меры эти, хотя не очень удобны и комфортны, к результату привели", - заключил заммэра.
Как сообщил Ликсутов, в Москве сейчас обустроено около 85 тыс. платных парковочных мест. Платная парковка действует более чем на 1 тыс. улиц. Сумма средств, собранных за платную парковку в Москве с 1 ноября 2012 года, когда стартовал проект платного парковочного пространства столицы, к концу июня превысила 12,6 млрд рублей.
Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 руб. за пределами Третьего транспортного кольца до 200 руб. на наиболее востребованных участках в границах Садового кольца и в районе "Москва-Сити". В последний раз тарифы на парковку повышались 2 декабря 2016 года.