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Ликсутов: наземный городской транспорт Москвы ходит по расписанию в 93% случаев

Москва
7 июля, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Заммэра отметил, что городские власти будут стремиться к выполнению расписания транспорта на 100%

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Заммэра Москвы Максим Ликсутов

Заммэра Москвы Максим Ликсутов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Наземный общественный транспорт столицы следует по расписанию почти в 93% случаев. Об этом в пятницу сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Если убрать этот тяжелый период с точки зрения движения, когда он идет по маршруту, где ведутся работы по программе "Моя улица", в общем расписание городских автобусов выполняется почти на 93%", - сказал он.

Ликсутов не пояснил, возможно ли выполнение расписания городского транспорта на 100% в условиях такого мегаполиса, как Москва. "Мы будем к этому стремиться", - отметил заммэра, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

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