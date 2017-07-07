Ликсутов: наземный городской транспорт Москвы ходит по расписанию в 93% случаев

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Наземный общественный транспорт столицы следует по расписанию почти в 93% случаев. Об этом в пятницу сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Если убрать этот тяжелый период с точки зрения движения, когда он идет по маршруту, где ведутся работы по программе "Моя улица", в общем расписание городских автобусов выполняется почти на 93%", - сказал он.

Ликсутов не пояснил, возможно ли выполнение расписания городского транспорта на 100% в условиях такого мегаполиса, как Москва. "Мы будем к этому стремиться", - отметил заммэра, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.