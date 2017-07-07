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В центре Москвы столкнулись автобус и три машины

Москва
7 июля, 14:48 дата обновления: 7 июля, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

В результате ДТП никто не пострадал

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Автобус и легковой автомобиль столкнулись в центре Москвы, в результате аварии никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На пересечении улицы Академика Сахарова с Бульварным кольцом произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. В результате происшествия пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, участники ДТП оформили европротокол и уехали с места происшествия.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал об аварии с участием автобуса и трех автомобилей. 

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