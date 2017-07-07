В центре Москвы столкнулись автобус и три машины

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Автобус и легковой автомобиль столкнулись в центре Москвы, в результате аварии никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На пересечении улицы Академика Сахарова с Бульварным кольцом произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. В результате происшествия пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, участники ДТП оформили европротокол и уехали с места происшествия.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал об аварии с участием автобуса и трех автомобилей.