В центре Москвы столкнулись автобус и три машины

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Автобус и легковой автомобиль столкнулись в центре Москвы, в результате аварии никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"На пересечении улицы Академика Сахарова с Бульварным кольцом произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. В результате происшествия пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, участники ДТП оформили европротокол и уехали с места происшествия.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал об аварии с участием автобуса и трех автомобилей.