Потепление до 23 градусов и кратковременный дождь ожидаются в столичном регионе

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Тепло возвращается в Московский регион. Как сообщили в Росгидромете, в понедельник воздух прогреется до 23 градусов, будет преимущественно солнечно, дождь возможен лишь местами.
"Ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Температура в Москве составит 20-22 градуса, по области - от 18 до 23 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер днем западный и северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.
Во вторник при переменной облачности обойдется без осадков. В столице ночью столбики термометров покажут 11-13 градусов, по области - от 8 до 13 градусов. Днем в Москве будет уже 23-25 градусов, в Подмосковье - 20-25 градусов. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.