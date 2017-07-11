Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы

Москва
11 июля, 10:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

В офисе на Алтуфьевском шоссе мужчина убил женщину и покончил с собой

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины в офисе на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") , - сообщила она.

По данным следствия, утром 11 июля в офисе одного из торговых центров на Алтуфьевском шоссе были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. "Предварительно установлено, что мужчина выстрелил в женщину, а затем покончил жизнь самоубийством", - добавила Иванова.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления. Проводится осмотр места происшествия, устанавливается мотивы и обстоятельства произошедшего.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
2
Пропавшие в лесу в Курганской области дети нашлись
3
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
4
СМИ: школьник узнал номер телефона шефа Пентагона и взял у него интервью
5
Ученые открыли на Камчатке новый минерал
6
Белый дом поддерживает санкции против Ирана и РФ, включенные в новый законопроект
7
Лукашенко: Белоруссии надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене
Темы дня
Реклама