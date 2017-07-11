СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины в офисе на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") , - сообщила она.

По данным следствия, утром 11 июля в офисе одного из торговых центров на Алтуфьевском шоссе были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. "Предварительно установлено, что мужчина выстрелил в женщину, а затем покончил жизнь самоубийством", - добавила Иванова.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления. Проводится осмотр места происшествия, устанавливается мотивы и обстоятельства произошедшего.