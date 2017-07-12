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Водители трех автомобилей пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы

Москва
12 июля, 10:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Инцидент произошел около дома 80 по Люблинской улице

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы, в результате аварии пострадали трое водителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около дома 80 по Люблинской улице столкнулись Volvo, Kia и "Газель". В результате ДТП пострадали три человека", - сказал собеседник агентства, уточнив, что все пострадавшие - водители.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины аварии устанавливаются.

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