Мавзолей Ленина будет закрыт 15 июля

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мавзолей Ленина будет закрыт для посещений 15 июля, также в этот день будет ограничен проход по Красной площади.

"В связи с проведением на Красной площади выпуска слушателей Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 15 июля 2017 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет, проход посетителей по Красной площади на время проведения мероприятия будет ограничен", - сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

Мавзолей Ленина также закрывался для посетителей 24 июня из-за выпуска специалистов МЧС России.