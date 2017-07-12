Мавзолей Ленина будет закрыт 15 июля

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мавзолей Ленина будет закрыт для посещений 15 июля, также в этот день будет ограничен проход по Красной площади.
"В связи с проведением на Красной площади выпуска слушателей Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 15 июля 2017 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет, проход посетителей по Красной площади на время проведения мероприятия будет ограничен", - сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).
Мавзолей Ленина также закрывался для посетителей 24 июня из-за выпуска специалистов МЧС России.