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Мавзолей Ленина будет закрыт 15 июля

Москва
12 июля, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Из-за проведения выпуска Московского университета МВД России также будет ограничен проход посетителей по Красной площади

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мавзолей Ленина будет закрыт для посещений 15 июля, также в этот день будет ограничен проход по Красной площади.

"В связи с проведением на Красной площади выпуска слушателей Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 15 июля 2017 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет, проход посетителей по Красной площади на время проведения мероприятия будет ограничен", - сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

Мавзолей Ленина также закрывался для посетителей 24 июня из-за выпуска специалистов МЧС России.

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