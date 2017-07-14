Китайская культурная ярмарка пройдет на Площади Революции в Москве 15-19 июля

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пекинская культурная ярмарка "Дитань" откроется в центре Москвы, на Площади Революции, в субботу, 15 июля. Посетители ярмарки, которая будет работать до 19 июля, смогут ознакомиться с 50 проектами традиционной культуры Китая, а также приобрести товары и сувениры, сообщает в пятницу, 14 июля, пресс-служба столичного департамента внешнеэкономических и международных связей.

Ярмарка "Дитань" пройдет в Москве уже во второй раз - в 2016 году она открылась в Камергерском переулке. В 2017 году организаторы мероприятия подготовили для москвичей обширную культурную программу, включающую в себя концерты, выставки картин и фотовыставки, мастер-классы. Кроме того, китайские мастера культуры покажут зрителям уникальные танцевальные программы и цирковые номера.

"Среди участников ярмарки "Дитань" - компании, представляющие народные ремесла и искусства, современное культурное творчество, материальное и нематериальное культурное наследие Китая, - отметили в пресс-службе департамента. - Для взрослых и детей будут организованы мастер-классы, где можно будет попробовать себя в каллиграфии, кулинарии, живописи, резьбе, лепке и многих других традиционных китайских ремеслах".

В пресс-службе добавили, что в ярмарке примут участие 40 пекинских компаний, в том числе пять крупнейших торговых предприятий Китая. "Поддержку ярмарке оказывает Ассоциация китайских предпринимателей в России. В культурных мероприятиях будет задействовано более 60 человек", - добавили в департаменте.

В ведомстве отметили, что проведение такой "широкомасштабной культурной и торговой ярмарки стало возможным, благодаря сложившемуся стратегическому партнерству и политическому взаимодействию России и Китая, налаженным гуманитарным обменам, торгово-экономическому сотрудничеству".