Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Движение в центре Москвы будет перекрыто в выходные

Москва
14 июля, 17:18 UTC+3

Кроме того, с 15 до 17 июля будет закрыт участок Филевской линии метро

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Движение на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве будет перекрыто в ближайшие выходные дни и до утра понедельника в связи с работами по благоустройству в рамках программы "Моя улица".

"15 июля с 00:00 до 05:00 17 июля на 1-й Тверской-Ямской улице будет полностью перекрыто движение транспорта, в том числе и общественного", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве. Объезд транспорта будет осуществляться по 2-й и 3-й Тверской-Ямской, 1-й и 2-й Брестской и прилегающим к ним улицам.

"Кроме того, в период с 05:30 15 июля до 01:30 17 июля будет закрыт участок Филевской линии метрополитена. Для перевозки пассажиров вводятся компенсационные автобусы маршрутов "М" от метро "Киевская" до метро "Кунцевская" и "М1" от метро "Багратионовская" до метро "Фили", - добавили в ГУ МВД.

В связи с этим в предстоящие выходные дни будет запрещено движение по выделенной полосе на участке Кутузовского проспекта от Новоарбатского моста до улицы Генерала Ермолова. Нельзя будет проехать в сторону МКАД и в сторону центра от выезда с улицы Барклая до туннеля и по Большой Дорогомиловской улице до поворота на площадь Киевского вокзала.

Госавтоинспекция Москвы просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: двое туристов погибли в Египте при нападении в гостинице
2
Вильфанд объявил о начале лета в Москве
3
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
4
Сбежавшие в Подмосковье зубры нашлись
5
В Кремле не знают о планах Siemens выйти из совместного предприятия с компаниями РФ
6
Минобороны РФ выложило на своем сайте документы о миротворческой операции в Южной Осетии
7
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
Темы дня
Реклама