Движение в центре Москвы будет перекрыто в выходные

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Движение на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве будет перекрыто в ближайшие выходные дни и до утра понедельника в связи с работами по благоустройству в рамках программы "Моя улица".

"15 июля с 00:00 до 05:00 17 июля на 1-й Тверской-Ямской улице будет полностью перекрыто движение транспорта, в том числе и общественного", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве. Объезд транспорта будет осуществляться по 2-й и 3-й Тверской-Ямской, 1-й и 2-й Брестской и прилегающим к ним улицам.

"Кроме того, в период с 05:30 15 июля до 01:30 17 июля будет закрыт участок Филевской линии метрополитена. Для перевозки пассажиров вводятся компенсационные автобусы маршрутов "М" от метро "Киевская" до метро "Кунцевская" и "М1" от метро "Багратионовская" до метро "Фили", - добавили в ГУ МВД.

В связи с этим в предстоящие выходные дни будет запрещено движение по выделенной полосе на участке Кутузовского проспекта от Новоарбатского моста до улицы Генерала Ермолова. Нельзя будет проехать в сторону МКАД и в сторону центра от выезда с улицы Барклая до туннеля и по Большой Дорогомиловской улице до поворота на площадь Киевского вокзала.

Госавтоинспекция Москвы просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.