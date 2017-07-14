Власти Москвы ожидают сокращения количества ДТП после сужения Садового кольца

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Уменьшение количества полос движения на Садовом кольце в Москве приведет к сокращению аварийности и заторов на магистрали. Об этом в пятницу сообщил журналистам руководитель столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.
"Когда дорога станет более линейной, мы получим позитивный эффект по аварийности и пробкам. Исключение конфликтных точек и ненужных перестроений приведет к снижению числа аварий", - сказал он. По словам Юрьева, специалисты ранее смоделировали организацию движения по Садовому кольцу после уменьшения количества полос.
Ранее сообщалось, что Садовое кольцо сузят в рамках программы по благоустройству "Моя улица". Количество полос сократится до пяти в каждую сторону.