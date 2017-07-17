Самый большой в Москве пешеходный переход появится в парке "Остров мечты"

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Крупнейший в Москве пешеходный переход с траволатором построят для гостей возводимого парка "Остров мечты" в Нагатинской пойме, сообщил в понедельник журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
"Парк "Остров мечты" из мечты постепенно превращается в реальность",- сказал он, пояснив, что строительство находится в активной фазе. Мэр отметил, что задача города - обеспечить парк необходимой транспортной инфраструктурой.
"Станции метро "Технопарк" и МЦК "ЗИЛ" построены и открыты. Следующая задача - построить пешеходный переход через проспект Андропова. Это будет крупнейший в городе надземный пешеходный переход, оснащенный траволатором. К его проектированию и строительству планируется приступить в ближайшее время", - рассказал Собянин.
Как уточняется в материалах мэрии, общая протяженность надземного пешеходного перехода через проспект Андропова, связывающего станцию метро "Технопарк" с парком "Остров мечты", составит порядка 200 метров. Переход будет оснащен траволаторами и лифтами, что сократит путь гостей парка до нескольких минут. Архитектурное решение и отделка перехода будут выполнены в едином стиле с парком "Остров мечты". С целью обеспечения безопасности в переходе установят камеры видеонаблюдения.
Освоение Нагатинской поймы станет одним из самых крупных проектов развития территорий, прилегающих к Москве-реке. Ядром проекта является создание крупнейшего в мире крытого детского тематического парка развлечений "Остров мечты" площадью 292 тысячи квадратных метров. Максимальная посещаемость парка составит порядка 50 тысяч человек в день. Всего в парке будет создано 7,5 тысяч рабочих мест.