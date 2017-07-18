Москвичи смогут бесплатно посмотреть отечественные фильмы в рамках Недели российского кино

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Неделя российского кино пройдет в Москве с 31 июля по 6 августа, в течение которой москвичи смогут бесплатно посмотреть фильмы отечественного производства в кинотеатре "Космос". Об этом во вторник сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В столице пройдет Неделя российского кино. Городской департамент культуры и сеть "Москино" организуют с 31 июля по 6 августа бесплатные показы семи отечественных картин, которые вышли в прокат в 2015-2017 годах", - отмечается в сообщении.

Бесплатные показы будут проходить в вечернее время, начало в 18:45 мск. Чтобы попасть на бесплатный сеанс необходима предварительная регистрация.

Начнется Неделя российского кино в понедельник, 31 июля, с комедии Николая Досталя "Монах и бес", этот фильм в 2016 году стал лауреатом премии "Ника" в четырех номинациях. Также в "Космосе" можно будет посмотреть фильм Ильи Учителя, сына Алексея Учителя, под названием "Огни большой деревни". В выходные, 5 и 6 августа, покажут картину 2015 года "Коробка" о дворовой команде, которая вступает в схватку с профессиональными футболистами, а также комедию 2017 года "Яна+Янко" с Олесей Судзиловской.

Кроме того, в расписании фильмов: комедия "Городские птички", мелодрама "Эластико", драма "Москва, я терплю тебя".