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Новую Москву с центром столицы свяжут четыре новых станции метро

Москва
18 июля, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Мэр Сергей Собянин заявил о необходимости завершить все строительные работы к 2019 году

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Продление красной ветки метро в Новую Москву позволит решить транспортную проблему местных жителей, к 2019 году планируется построить четыре станции метро. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил во вторник на заседании президиума правительства столицы.

"Эта линия (продление красной ветки метро - прим. ТАСС) будет серьезным образом задействована в решение транспортных проблем, 11 километров и четыре новых станции метро. Необходимо приступить к строительству, чтобы к 2019 году все основные строительные работы были завершены", - сказал Собянин.

По его словам, сегодня сотни тысяч работающих людей проживают в Новой Москве, развитие транспортной доступности позволит сократить время, затраченное на дорогу в Москву.

Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отметил, что проект продления Сокольнической ветки метро (красной) уже утвержден. Кроме того, в связи с запуском Московского центрального кольца данная ветка освободилась и ее можно использовать для развития транспортной доступности в Новой Москве.

"Само продление займет порядка 11 километров, две станции метро будут наземными, а остальные две подземными. За счет этих мер надеемся сократить срок строительства метро. К концу этого года объявим торги на проектирование", - сказал Хуснуллин.

По его словам, если столичным властям не будет хватать средств на строительство, будут объявлены дополнительные торги на финансирование строительства четырех станций метро Сокольнической линии.

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