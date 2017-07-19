Станция метро "ЦСКА" откроется в текущем году

Мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель Марат Хуснуллин во время осмотра строящейся станции ЦСКА © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Новая станция столичного метро "ЦСКА", которая располагается на Третьем пересадочном контуре, будет открыта в сентябре этого года, а поезда с пассажирами планируется запустить в октябре. Об этом в среду сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев ход строительства парка на Ходынском поле и станции метро "ЦСКА".

"Одна из станций Третьего пересадочного контура ("ЦСКА" - прим. ТАСС) фактически готова на 90%, я надеюсь, что к сентябрю она будет готова полностью, а в октябре поедут пассажиры по участку Третьего пересадочного контура, который включает в себя станции "Динамо", "ЦСКА", "Хорошевскую" и "Деловой центр", - сказал мэр.

По его словам, станция "ЦСКА" повысит транспортную обеспеченность жителей близлежащих районов.

"Пропускная способность станции около 120 тыс. пассажиров в сутки. Вокруг нее идет серьезное благоустройство - прокладка пешеходных дорожек, посадка деревьев, создание комфортной территории для жителей этого района", - подчеркнул мэр.

Ранее власти Москвы обещали открыть летом 2017 года в районе Ходынского поля новую станцию метро, которая располагается на Третьем пересадочном контуре. Станция будет оформлена в традиционных цветах ЦСКА - красном и синем. На платформе будут установлены четыре бронзовые скульптуры: лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста.