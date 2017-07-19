Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Станция метро "ЦСКА" откроется в текущем году

Москва
19 июля, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Суточная пропускная способность новой станции столичного метро составит 120 тыс. пассажиров

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель Марат Хуснуллин во время осмотра строящейся станции ЦСКА

Мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель Марат Хуснуллин во время осмотра строящейся станции ЦСКА

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Новая станция столичного метро "ЦСКА", которая располагается на Третьем пересадочном контуре, будет открыта в сентябре этого года, а поезда с пассажирами планируется запустить в октябре. Об этом в среду сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев ход строительства парка на Ходынском поле и станции метро "ЦСКА".

"Одна из станций Третьего пересадочного контура ("ЦСКА" - прим. ТАСС) фактически готова на 90%, я надеюсь, что к сентябрю она будет готова полностью, а в октябре поедут пассажиры по участку Третьего пересадочного контура, который включает в себя станции "Динамо", "ЦСКА", "Хорошевскую" и "Деловой центр", - сказал мэр.

По его словам, станция "ЦСКА" повысит транспортную обеспеченность жителей близлежащих районов.

"Пропускная способность станции около 120 тыс. пассажиров в сутки. Вокруг нее идет серьезное благоустройство - прокладка пешеходных дорожек, посадка деревьев, создание комфортной территории для жителей этого района", - подчеркнул мэр.

Ранее власти Москвы обещали открыть летом 2017 года в районе Ходынского поля новую станцию метро, которая располагается на Третьем пересадочном контуре. Станция будет оформлена в традиционных цветах ЦСКА - красном и синем. На платформе будут установлены четыре бронзовые скульптуры: лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
8
Премьерный показ нового сезона "Игры престолов" состоялся ночью в московском метро
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума приняла закон о курортном сборе
2
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
3
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
4
Суд освободил инвалида Мамаева под подписку о невыезде
5
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
6
Первые точки продажи сети "Едим как дома" появятся к концу 2017 года
7
В Перми автобус съехал в кювет, пострадали 10 человек
Темы дня
Реклама