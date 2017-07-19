На Ходынке приступили к работам по созданию нового парка

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Строители приступили к созданию нового парка в районе Ходынского поля на севере Москвы. На территории бывшего аэродрома появится общественное пространство площадью 25 гектаров, сообщил в среду местным жителям мэр города Сергей Собянин, осмотрев ход работ по созданию парка.

"Новый район, территория огромная. Конечно, он должен быть застроен по всем городским планам. Главное, чтобы это было в результате комфортной территорией. Поэтому вы будете обладателями двух огромных парков: впереди 25 гектаров и сзади Березовая роща, еще примерно такая же территория", - сказал мэр.

Собянин отметил, что застройка территории на Ходынском поле согласована с местными жителями. По его словам, проект получился недешевый, но он надеется, что это будет один из лучших парков города.

В мае 2016 года мэр сообщил о планируемых работах по благоустройству в ряде столичных парков, в том числе на Ходынском поле в 2017 году. В парке высадят новые деревья, цветники и кустарники и построят детские и спортивные площадки. Кроме того, там появится фонтан.

Руководитель "Мосгорпарка" Вячеслав Дунаев ранее сообщил, что "Ходынское поле" станет парком авиационной тематики, так как расположен на месте бывшего аэродрома. По его словам, парк разделят на зоны, "как секторы в аэропорту". Сцена для проведения мероприятий и новая навигация будут также стилизованы под авиационную тематику.