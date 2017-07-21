Движение по нескольким улицам Москвы ограничат в связи с рядом мероприятий

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Движение транспорта по нескольким улицам Москвы 21, 22 и 23 июля будет ограничено в связи с праздничными, спортивными и религиозными мероприятиями. Об этом в пятницу сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В пятницу, 21 июля, с 10:00 до 14:00 мск движение транспорта ограничат на Большой Татарской улице в связи с проведением религиозных мероприятий. С 08:00 до 23:59 мск субботы, 22 июля, проезд будет ограничен по участку Красной площади от Ильинки до Варварки. Там будут праздновать 25-летие Федерации профессионального бокса России", - говорится в сообщении.

Также в субботу с 13:30 до 19:30 мск ограничения введут в проезде Березовой Рощи (участок от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда) и на 3-й Песчаной улице (участок от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы).

Кроме того, 23 июля с 02:00 до 16:00 мск и 24 июля с 01:00 до 05:00 мск ограничат движение по улице Ильинке на участке от Старой площади до Красной площади, а 23 июля с 02:00 до 15:00 мск - в Ветошном переулке. Здесь будут готовиться к авторалли. Сам автопробег назначен на 23 июля - его участники поедут в общем транспортном потоке, перекрывать улицы не потребуется.

Столичные власти рекомендуют водителям транспортных средств заранее планировать свои маршруты, учитывая эти изменения.