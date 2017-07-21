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"Третий пересадочный контур" лидирует в голосовании по выбору названия нового кольца метро

Москва
21 июля, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Участники голосования предлагали и такие варианты названия, как "Большое кольцо", "Третье кольцо" и "Большая кольцевая линия"

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более 200 тысяч человек приняли участие в голосовании по выбору названия новой кольцевой линии метро за месяц, 34% высказались за сохранение рабочего названия "Третий пересадочный контур". Об этом сообщается в пятницу на официальном портале столичной мэрии.

"Чаще всего пользователи высказываются за сохранение рабочего названия - около 34% ответов. 28% участников голосования затрудняются в выборе, а 17,5% предлагают решить этот вопрос специалистам", - говорится в сообщении.

При этом каждый пятый (20,6%) участник голосования в "Активном гражданине" предложил свой вариант названия. "Среди них лидирует вариант "Большое кольцо", набравший 3925 голосов (8,4%). Второе место занимает вариант "Третье кольцо", который предложили 1652 человека (3,5%). И замыкает тройку лидеров "Большая кольцевая линия" - так назвать подземное кольцо хочет 1451 пользователь проекта (3,1%)", - говорится в сообщении.

Третий пересадочный контур станет вторым большим кольцом метро и свяжет удаленные районы Москвы. Его длина составит порядка 65 км, на кольце разместится более 30 станций. На ТПК появится 17 пересечений с действующими линиями метро, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом.

В этом году для пассажиров откроются первые пять станций ТПК на участке от "Делового центра" до "Петровского парка".

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