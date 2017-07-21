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Собянин утвердил налоговые льготы для инновационных промышленных предприятий

Москва
21 июля, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

До 2028 года резиденты особой экономической зоны в Зеленограде и технополиса "Москва" имеют право не платить региональную часть налога на прибыль

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал два закона о налоговых льготах для инвесторов, вкладывающих средства в реальный сектор экономики и инновации. Применение этих льгот позволит снизить налоговую нагрузку примерно на 30%, сообщил в пятницу мэр на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Подписал сегодня два закона о налоговых льготах для инвесторов, вкладывающих средства в реальный сектор и инновации. <...> Предлагаем строить новые заводы или модернизовать существующие предприятия в рамках региональных инвестиционных проектов. <...> Предлагаем активнее инвестировать в организацию производства на свободных площадках особой экономической зоны в Зеленограде и технополисе "Москва", - написал Собянин.

Как отметил мэр столицы, при вложении не менее 300 млн руб. в производство новых товаров на отечественных заводах инвестор получит льготную ставку налога на прибыль на 10 лет - 10% вместо 17%. "Другие льготы (по стоимости аренды земли или региональным налогам) также возможны", - добавил он.

Кроме того, до 2028 года резиденты особой экономической зоны в Зеленограде и технополиса "Москва" освобождаются от региональной части налога на прибыль. "Затем для них будет установлена льготная ставка (5% - до 2033 г., далее - 12,5%)", - написал Собянин, добавив, что срок освобождения резидентов от уплаты земельного и транспортного налогов увеличен в два раза - с 5 до 10 лет.

"Применение этих льгот позволит снизить налоговую нагрузку примерно на 30% по сравнению с обычным уровнем", - заключил мэр.

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