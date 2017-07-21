Московские fashion-дизайнеры предлагают ввести моду на господдержку

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова, Яна Ломакина/. Представители малого бизнеса в сфере fashion-индустрии в Москве, помимо творческих вопросов, вынуждены решать и экономические проблемы. В их числе - высокие арендные ставки и дефицит рабочих рук. Справиться с трудностями, особенно на первом этапе, было бы гораздо легче благодаря господдержке, считают представители модного бизнеса столицы.

Департамент города Москвы по конкурентной политике готов к конструктивному взаимодействию с предпринимателями активно внедряет различные формы диалога. Например, встречи с представителями малого fashion-бизнеса, столичными дизайнерами одежды и владельцами онлайн-магазинов, одна из которых состоялась недавно в Москве. Такие мероприятия проходят в рамках проекта департамента "Биржа торгов", где представители малого и среднего предпринимательства обсуждают наиболее актуальные вопросы по развитию своего вида бизнеса.

Выставки для малого fashion-бизнеса

Дизайнер и основательница марки ASHE Ада Шевелева запустила свой бизнес сначала в качестве хобби, параллельно с основной работой, и лишь после нескольких успешных сделок с крупными магазинами начала профессионально заниматься созданием одежды. Такая долгая "раскачка" позволила ей избежать больших рисков при начале собственного дела, понять модные тренды и найти свою уникальную нишу - дизайнер одевает женщин в стиле минимализм.

"Было бы здорово, если бы проходили какие-то бесплатные выставки, где дизайнеры и байеры могли бы друг с другом знакомиться. Или поддерживающие гранты для участия дизайнеров-новичков в крупных профильных выставках", - отмечает она.

По словам дизайнера, на первых этапах развития собственной компании ей очень помогла поддержка Министерства промышленности и торговли РФ, где ей бесплатно помогли зарегистрироваться на профильной площадке и разместить свои фото с коллекцией одежды, а также контактную информацию. После этого к девушке начали обращаться первые клиенты-оптовики, что дало ей хороший старт.

"На данный момент у нас все на аутсорсе, всего в компании три человека. Мы продаем в регионы и сотрудничаем с московскими магазинами по реализации. Кроме того, у нас есть свой интернет-магазин", - рассказывает Шевелева. Она считает, что, помимо моды на тренды, в одежде должна появиться мода и на господдержку.

Аренда по максимуму

Генеральный директор и главный художник Дома Моды своего имени Людмила Якушина начала с открытия небольшой мастерской, а сейчас у нее целая сеть, где трудится команда из 100 человек.

"В какой-то момент встал выбор - или бизнес, или творчество. Я выбрала второе,... и сейчас у меня один магазин в центре Москвы... в качестве экспериментальной площадки. Я позволяю себе учиться, экспериментировать, живу в свое удовольствие, накапливаю знания и общаюсь с клиентами", - делится своим подходом Якушина.

Она призналась, что не жалеет о своем решении, так как, наработав большую аудиторию, не успевала сделать необходимое количество одежды. Сейчас у нее появилась дополнительное время и возможность экспериментировать. Однако дизайнера по-прежнему не устраивает стоимость аренды помещения в столице.

"Я говорила в свое время, но это актуально и сейчас. Нет никакой государственной программы, которая бы сделала льготные арендные ставки для российских дизайнеров. Аренды бешеные. Хоть и миллионный оборот у предприятия, все уходит в производство, поэтому выкупать помещение нет возможности", - подчеркивает Якушина.

По ее мнению, нынешняя политика в отношении дизайнеров никак не стимулирует их к развитию собственной торговой марки.

"В центре [Москвы] есть торговый сбор, не зависящий от доходов, каждый квартал ты должен платить 60 тысяч рублей. Неважно, что у тебя помещение в 10 или 50 кв. метров, все равно ты отдаешь одинаковую сумму. Ну, и дизайнерам скидок нет - если ты занимаешься торговлей, то плати сбор", - добавляет она.

Новые каналы информации

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, столичные власти стараются найти эффективные схемы взаимодействия с предпринимателями, чтобы им удобнее было развивать бизнес. Помимо использования интернет-каналов, сотрудники департамента организовывают "живые" встречи.

"Живое общение способствует повышению уровня доверия. Стараемся активно общаться с предпринимателями. Предложенный нами формат клубных встреч для представителей конкретного сегмента столичной экономики оказался востребованным и, по мнению участников, полезным", - сказал он.

Чиновник считает, что участникам важно не только перенимать опыт успешных бизнесменов, сумевших найти свою нишу и развить бизнес, но и узнавать на таких встречах о новых мерах городской поддержки для комфортного ведения своего дела в столице.

"На таких встречах идет разговор и о проблемах. Одна из них - поиск пространства для бизнеса. Коммерческий рынок недвижимости разнообразен, но прежде чем искать на нем помещение, загляните на инвестпортал Москвы", - рекомендует Дегтев.

Образование и престиж профессии

По мнению бизнес-консультанта в индустрии моды и основателя компании Y-Consulting Дарьи Ядерной, основная проблема в развитии fashion-индустрии заключается в образовании.

"Сейчас у нас имеется разрушенная система среднего профессионального образования - это конструкторы, швеи и технологи. Все хотят быть дизайнерами, но никто не хочет быть швеей, даже те, кто оканчивает швейное училище, хочет быть дизайнером", - говорит Ядерная.

По ее словам, в первую очередь правительству надо навести порядок в системе образования, а после - поднять престиж средних профессий в этой индустрии.

"У нас никто не хочет делать руками, все хотят сидеть и рассуждать. По факту у нас сейчас самое успешное производство - это где работают швеи в возрасте 50-60 лет. Дизайнеры молятся, чтобы они не заболели, не ушли сидеть с внуками. А новых специалистов мы не готовим", - рассказывает бизнес-консультант.

Она отмечает, что, по данным Министерства образования и науки РФ, ежегодно выпускается 5 тыс. дизайнеров и 1 тыс. швей. "Государству нужно показать, что, работая швеей, можно зарабатывать приличные деньги и контролировать свои доходы. По сути, швея - это индивидуальный предприниматель, который сам решает, что ей шить", - делится своим мнением Ядерная.

Если власти смогут решить этот вопрос, то в дальнейшем российские дизайнеры вполне смогут конкурировать с зарубежными в плане создания коллекций: и по крою, и по качеству создаваемых вещей.