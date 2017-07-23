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Власти Москвы отремонтируют дороги в Твери

Москва
23 июля, 0:26 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 22, июля. /ТАСС

Работы на дорогах города будет осуществлять бюджетное учреждение столицы "Автомобильные дороги"

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ТВЕРЬ, 22 июля. /ТАСС/. Губернатор Тверской области Игорь Руденя договорился с мэром Москвы Сергеем Собяниным о том, что столичные власти профинансируют и выполнят ремонт дорог в Твери. Об этом Руденя сообщил журналистам в субботу по итогам совещания о ремонте дорог в областном центре.

"Накануне мы обсудили вопросы ремонта улиц Твери с мэром столицы Сергеем Собяниным. Достигнута договоренность о проведении работ в два этапа", - сказал Руденя.

По его словам, первый этап - замена в 2017 году дорожного покрытия на ключевых магистралях Твери.

"На втором этапе будет подготовлен проект обустройства тротуаров, бордюров, коммуникаций, в том числе дорожного освещения. И уже на следующий год мы продолжим приводить город в порядок", - отметил глава региона.

Работы на дорогах Твери будет осуществлять бюджетное учреждение города Москвы "Автомобильные дороги".

Кроме того, столичные власти профинансируют ремонт объектов, объем финансирования Руденя не уточнил. По его словам, компания "Автодор", которая занимается строительством трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург, выступит в качестве поставщика асфальта и других необходимых для ремонта материалов.

При участии столичных властей в Твери планируют отремонтировать центральные улицы, где будет произведен демонтаж трамвайных рельсов, которые не используются уже порядка 15 лет. Ранее сообщалось, что столичные власти выделили Тверской области более 500 млн рублей на реконструкцию очистных сооружений на Иваньковском водохранилище, которое является крупным источником питьевой воды для столицы.

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