Солнечно, сухо и до 27 градусов тепла будет в столичном регионе

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в Московском регионе во вторник теплую, солнечную погоду.

"Будет солнечно, без осадков. В Москве воздух прогреется до 24-26 градусов, по области - до 22-27 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.

Предстоящей ночью при переменной облачности местами возможен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 15-17 градусов, по области - от 12 до 17 градусов. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.

Днем в среду местами вновь не исключен небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 24-26 градусов, по области - от 23 до 28 градусов. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.