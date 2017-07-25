Один человек пострадал в результате столкновения грузовиков на севере МКАД

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Два грузовых автомобиля столкнулись на севере МКАД, в результате аварии пострадал один человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На 85-м км внутренней стороны МКАД произошло столкновение двух грузовых автомобилей - Mercedes и Iveco. В результате ДТП пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

Движение в районе аварии частично перекрыто. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.