Местами небольшой дождь и до 28 градусов тепла ожидаются в московском регионе

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Жаркая, но ветреная погода с небольшим дождем ожидается в среду в московском регионе, сообщили в Росгидромете.

"При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит 26-28, по области - от 23 до 28 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.", - уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью местами не исключен кратковременный дождь, ожидается гроза. В столице столбики термометров покажут 17-19, в Подмосковье будет от 14 до 19 градусов. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с.

Днем в четверг в некоторых районах прогремит гроза, пройдет кратковременный дождь. В Москве воздух прогреется до 28-30, по области - до 25-30 градусов. Ветер южный, юго- западный 5-10 м/с.