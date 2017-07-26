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Власти Москвы возьмут на контроль устранение нарушений в работе пригородных электричек

Москва
26 июля, 15:51 UTC+3

В Департаменте транспорта столицы отметили, что безопасность пассажиров является "важнейшим приоритетом"

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы проконтролирует устранение нарушений, выявленных Ространснадзором в работе пригородных электропоездов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента. "Правительство Москвы возьмет данную ситуацию на особый контроль. Мы будем следить за ходом устранения всех замечаний. Безопасность пассажиров является для нас важнейшим приоритетом", - сказали в пресс-службе.

Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщила о том, что проверка Ространснадзора выявила многочисленные нарушения в работе пригородных электропоездов, в частности, тормозных и противопожарных систем. Результаты проверки также переданы в транспортную прокуратуру.

Как сообщили ТАСС в РЖД, электрички, которые выпускаются на линию, абсолютно безопасны для пассажиров.

"К перевозкам допускается строго только технически исправный и пригодный для безопасной эксплуатации на сети железных дорог подвижной состав. Техника, которая не прошла предрейсовую проверку, отстраняется от эксплуатации. Для развития пригородных перевозок и улучшения технического состояния подвижного состава регулярно производится его обновление", - отметили в пресс-службе компании, уточнив, что за январь-июль 2017 года количество отказов технических средств снижено на 10%. 

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