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Прокуратура Москвы добилась закрытия пяти сайтов о продаже краснокнижных животных

Москва
26 июля, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

В объявлениях предлагалось купить фенеков, рысей, африканских страусов и других охраняемых международными договорами РФ животных

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Хорошевский суд закрыл пять сайтов о продаже краснокнижных животных по требованию прокуратуры Москвы. Об этом сообщили в среду в Генпрокуратуре РФ.

"Хорошевский межрайонный прокурор направил в суд исковые заявления о признании информации, размещенной на интернет-ресурсах, запрещенной к распространению. Решениями Хорошевского районного суда г. Москвы требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - сообщили в надзорном ведомстве.

В объявлениях на сайтах предлагалось приобрести животных, охраняемых международными договорами РФ, таких как большой толстый лори, кошачий лемур ката, фенек, тамарин Эдипов, каракал, рысь, пака, ара, какаду молукский, львенок, медведь, носуха, крокодил нильский, кайман крокодиловый, лемур вари, лама гуанако, степная кошка, кот камышовый, страус африканский, кинкажу. Также выявлены материалы о продаже редких животных, занесенных в Красную книгу РФ - даурского журавля, мандаринки, гуся сухоноса, краснозобой казарки, красавки журавля и японского журавля. При этом сведений о наличии разрешений на оборот особо ценных диких животных на сайтах не имеется.

"Право пользования дикими животными, принадлежащими к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, может переходить от одного лица к другому только на основании разрешения на оборот указанных животных", - пояснили в ГП.

За незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ, а также уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения краснокнижных животных предусмотрена уголовная и административная ответственности.

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