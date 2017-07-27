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В Московском регионе ожидаются кратковременный дождь, гроза и до 32 градусов

Москва
27 июля, 6:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 27 июля./ТАСС

Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, при грозе порывы усилятся до 12-17 м/с

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МОСКВА, 27 июля./ТАСС/. Жаркая погода с грозовым дождем ожидается в четверг в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. Температура воздуха в Москве составит 26-28, по области - от 23 до 28, местами до 32 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, при грозе порывы усилятся до 12-17 м/с.

Предстоящей ночью при переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В столице будет 17-19, в Подмосковье - от 16 до 21 градуса. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с.

Днем в пятницу местами вновь не исключен небольшой кратковременный дождь. В Москве воздух прогреется до 29-31, по области - до 27-32 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с.

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