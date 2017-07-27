Московское метро может начать раздачу пассажирам воды из-за жары

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Службы Московского метрополитена готовы организовать раздачу бутилированной воды в случае превышения установленной температурной нормы на станциях, сообщили в пресс-службе столичной подземки.
"Температура должна не только подняться выше нормы в 28 градусов, но и продержаться на таком уровне как минимум в течение 1,5 часов", - сказал замначальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
В пресс-службе добавили, что вентиляционная система в метро действует в усиленном режиме. Кроме того, на некоторых станциях проводится круглосуточное проветривание, что позволяет снизить температуру на 3-4 градуса.
"Для контроля температуры в вестибюлях и на платформах 147 станций установлены специальные датчики. Работа по их установке будет продолжена до конца этого года. На тех станциях, где датчики еще не установлены, контроль температуры производится специалистами вручную", - пояснили в пресс-службе.
Как сообщили в Росгидромете, в четверг в Москве установится жаркая погода. Температура воздуха составит 26-28 градусов, по области - от 23 до 28 градусов, местами до 32 градусов.