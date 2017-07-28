ГУ МВД: около 15% ДТП в Москве оформляют по европротоколу

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Водители оформляют около 15% автоаварий без пострадавших в Москве по европротоколу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, ежедневно в столице случается более 600 мелких ДТП.
"Согласно данным Российского союза автостраховщиков, количество водителей, пользующихся европротоколом для оформления ДТП без пострадавших, с каждым годом увеличивается. Так, в 2014 году только 1% от всех аварий без пострадавших был оформлен по европротоколу. В 2015 году эта цифра увеличилась до 4%, а по итогам 2016 года - до 12%. За полгода 2017 года уже 15% аварий без пострадавших оформлено по европротоколу", - сообщили в ГУ МВД.
В среднем в сутки происходит более 600 мелких аварий. "Если дорожное происшествие не несет серьезности случившегося, оформление документов в порядке европротокола значительно поможет участникам дорожного движения сэкономить их время, а также предотвратить возникновение новых ДТП", - отметил руководитель Управления ГИБДД по Москве, генерал-майор полиции Виктор Коваленко.
Кроме того, оформление аварий по европротоколу поможет избежать затруднения движения и длинных пробок на крупных магистралях во время ожидания сотрудников ГИБДД. Таким образом, использование европротокола обеспечит пропускную способность улиц.