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Полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП на МКАД

Москва
30 июля, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июля. /ТАСС

В результате аварии пострадали два человека

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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские разыскивают водителя, скрывшегося с места аварии на МКАД, где пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в управлении ГИБДД по Москве.

"В воскресенье утром на 28-м км внешней стороны МКАД столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали два человека в автомобиле Kia. Водитель второй машины скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ведется розыск водителя второго автомобиля.

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