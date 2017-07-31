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Мэр Москвы Собянин возглавил июньский рейтинг цитируемости глав регионов РФ по теме ЖКХ

Москва
31 июля, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Столичный мэр попадал в публикации более 25 тыс. раз

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в июне 2017 года возглавил рейтинг глав регионов России по количеству упоминаний в СМИ по теме ЖКХ по версии аналитического агентства "Медиалогия". Второе место занял временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов, третье - врио главы Свердловской области Евгений Куйвашев, следует из материалов агентства.

Глава московской администрации в июне упоминался в публикациях, посвященных теме ЖКХ, более 25 тыс. раз.

"Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в слушаниях в Госдуме, посвященных законопроекту о реновации. Он отметил, что новая программа сноса ветхого жилья в Москве отвечает требованиям жителей столицы и проработана лучше, чем первая такая программа, которая реализовывалась в течение последних 20 лет. Также Сергей Собянин отметил, что число проголосовавших по программе перевалило за экватор и большинство жителей выступило за реновацию", - пояснили в "Медиалогии".

Александр Бречалов в июне попадал в публикации более 9 тыс. раз. "Владимир Путин во время визита в Удмуртию попросил врио главы региона Александра Бречалова разобраться с ветхим жильем в республике. Владимир Путин поручил Александру Бречалову до конца года переселить 11 семей ижевчан из аварийных домов. Александр Бречалов сообщил, что проблема с бараками в регионе находится на особом контроле", - говорится в сообщении.

Врио главы Свердловской области Евгений Куйвашев упоминался в СМИ более 7 тыс. раз. "Основные связанные с ним темы в июне были: поручение правительству оказать пострадавшим от урагана муниципалитетам полное содействие в проведении ремонтно-восстановительных работ, а также проработать вопрос обеспечения социально значимых учреждений региона автономными источниками энергии. Также СМИ сообщали, что Евгений Куйвашев посетил пострадавший от урагана Нижний Тагил", - отметили в "Медиалогии". Кроме того, появлялись публикации о том, что депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали предложение Куйвашева об увеличении бюджета развития региона на 8,9 млрд рублей.

В первую пятерку рейтинга также вошли губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и врио главы Пермского края Максим Решетников, поднявшийся за месяц на восемь позиций.

О медиарейтинге

"Медиалогия" составила рейтинг глав регионов по упоминаемости в СМИ на основе 42 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

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Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич Собянин, Сергей Семенович Решетников, Максим Геннадьевич Бречалов, Александр Владимирович
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