Домработница задержана в Москве по подозрению в краже бриллиантового колье

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Домработница пыталась похитить у москвички колье с бриллиантами на 280 тыс. рублей, однако была задержана полицией, сообщили в пресс-службе УВД по Троицкому и Новомосковскому административному округу.
"Жительница Троицка сообщила в полицию, что вернулась после отпуска и обнаружила пропажу дорогого колье стоимостью 280 тыс. рублей. Украшение она позже обнаружила в вещах домработницы", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, полицейские задержали домработницу по подозрению в краже. "Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - заявил представитель полиции.