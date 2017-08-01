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Хуснуллин: программа реновации в Москве по масштабам достойна Книги рекордов Гиннеса

Москва
1 августа, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

По словам заммэра, "это самая масштабная программа в мире"

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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Программа реновации в Москве по своим масштабам достойна Книги рекордов Гиннеса, считает заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Программа реновации сегодня по многим параметрам претендует на участие в книге рекордов Гиннесса. Это самая масштабная программа в мире", - сказал Хуснуллин журналистам во вторник.

О программе

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. Во вторник, 1 августа, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы включили в программу реновации 5144 дома.

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Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. Свыше 460 из 4546 домов, зачисленных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.

Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не смогла учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.

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