Собянин поблагодарил врача, выполнившего операцию стопы мальчика из Дагестана

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг посетил городскую клиническую больницу имени Юдина и поблагодарил травматолога-ортопеда Виктора Процко, который вместе с коллегами провел уникальную операцию по реконструкции стопы 15-летнего мальчика из Дагестана.

Воспитанник детского дома из Махачкалы Тимур Дадаев, страдающий ДЦП, до операции не мог ходить и носить обувь. Больница имени Юдина, на базе хирургического отделения которой работает специализированный центр хирургии стопы, подтвердила готовность прооперировать мальчика, и он отправился в Москву. Операция проводилась в рамках ОМС.

"Хотел поблагодарить вас, Виктор Геннадьевич, ваших коллег за то, что вы провели уникальную операцию. Хотя вы говорите, что это простая операция, но так понимаю, никто не брался за нее. То, что вы сделали, - это удивительно", - сказал Собянин, обращаясь к Процко.

Мэр отметил, что больница имени Юдина является одной из крупнейших в Москве и по мощности уступает разве что Боткинской больнице. "В последние годы здесь проведена серьезная реконструкция, улучшена материальная база, куплено самое современное оборудование, которое позволяет проводить такие уникальные операции", - отметил Собянин.

При операции установленные в правильном положении кости стопы были фиксированы погружными титановыми имплантатами. Послеоперационный период проходит гладко, ребенок был выписан с корригирующей гипсовой повязкой на два месяца. После снятия повязки он сможет носить обувь и ходить. Впереди мальчика ждет реабилитация и повторная госпитализация для оценки результатов операции и выдачи рекомендаций по дальнейшему лечению.