Инвесторы реконструируют комплекс исторических зданий на Москворецкой набережной Москвы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Комплекс зданий из 33 объектов на Москворецкой набережной рядом с Кремлем и парком "Зарядье" после реконструкции станет "культурным магнитом центра столицы". Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, представляя концепцию проекта реконструкции инвесторам и представителям СМИ.

"Многофункциональный комплекс в исторической среде предполагает баланс интересов города и инвестора при соблюдении всех ограничений по сохранению культурного наследия. Концепция проекта предполагает, что именно это место, в непосредственной близости от парка "Зарядье" станет своего рода культурным магнитом центра столицы", - отметил Кузнецов.

По словам главного архитектора, один из вариантов развития проекта, предлагаемых инвестору - создание зоны субтропиков как продолжение парка "Зарядье". "В центре столицы могут появиться субтропики, если инвестор примет этот вариант концепции. Пешеходный маршрут через территорию свяжет "Зарядье" с Бульварным кольцом", - добавил Кузнецов.

Как сообщает пресс-служба Департамента по конкурентной политике Москвы, комплекс зданий на Москворецкой набережной (Китайгородский проезд 9/5 - прим. ТАСС) выставлен на аукцион. Он включает 33 строения, девять из которых являются объектами культурного наследия, еще пять представляют ценные градоформирующие объекты. Среди них - Воспитательный дом, построенный по проекту Карла Бланка во второй половине XVIII века. После продажи его территория - 11 га - станет открытой для посетителей.

Инвестор в ходе реконструкции должен сохранить исторический облик всех объектов. Торги пройдут на электронной площадке Сбербанк-АСТ. Начальная цена лота - 8,6 млрд рублей.