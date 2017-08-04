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Тазик с марихуаной обнаружили полицейские в машине в Новой Москве

Москва
4 августа, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Помимо этого, правоохранительные органы нашли у находящегося в автомобиле уроженца Кот-д`Ивуара 182 свертка из фольги, в которых также находилась марихуана

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские обнаружили тазик с марихуаной в легковом автомобиле в Новой Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в машине также находился уроженец Республики Кот-д`Ивуар, который пытался спрятать наркотик.

"В поселке Десеновское Новой Москвы полицейские обнаружили подозрительный автомобиль. При проверке документов у мужчины, находящегося в машине, - он заметно нервничал и пытался спрятать целлофановый пакет - полицейскими было принято решение о его досмотре. При проверке было обнаружено и изъято 182 свертка из фольги с марихуаной, а также под переднем сиденьем автомобиля найден пластиковый таз с этим веществом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанный уроженец Кот-д`Ивуара из-за плохого знания русского языка не смог пояснить, где он живет в России.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

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