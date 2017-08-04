Два крупных поставщика алкоголя оштрафованы в Москве на 1 млн руб. за взятки таможенникам

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Суд в Москве оштрафовал двух крупных поставщиков алкоголя за взятки сотрудникам таможни за ускоренное получение акцизных марок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

"В отношении ООО "Ай-Эл-Эс Глобалвин" и ООО "ВинЛэнд" прокуратура возбудила дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица"). Постановлениями мирового судьи юридические лица признаны виновными в совершении административного правонарушения, им назначены наказания в виде штрафа в размере 1 млн рублей каждому", - сообщили в ММТП.

Установлено, что в ноябре 2015 года неустановленное лицо в интересах поставщиков алкоголя через посредника передало должностным лицам таможенных органов $1,7 тыс. за содействие в принятии решения Центральной акцизной таможней о скорой выдаче акцизных марок.

Таганский суд Москвы в ноябре-декабре 2016 года признал виновными взяткодателя и посредников виновными в покушении на дачу взятки должностному лицу через посредника в значительном размере.

Ранее руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Сергей Вазюлин в интервью ТАСС сообщил, что получение денег было поставлено на поток - по 150 тысяч рублей передавалось каждый месяц для дальнейшей передачи сотрудникам таможни.

В мае 2016 года СК провел обыски в офисе импортера вин "Мистраль Алко". В ММСУТ тогда сообщили лишь, что не имеют претензий к работе самих компаний. По данным следствия, речь шла о поставках качественных вин и других спиртных напитков, а деньги передавались лишь за ускорение процедуры получения акцизных марок. Компания "Мистраль Алко" является дистрибьютором вин из Абхазии, а также вин и крепких спиртных напитков из стран Европы и Южной Америки, в 2015 году она заняла первое место по объему импорта вин в Россию.