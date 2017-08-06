Фестиваль "Цветочный джем" в Москве посетили 7,2 млн человек

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Столичный фестиваль "Цветочный джем" с 20 июля посетили 7,2 млн человек, сообщила ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
6 августа - последний день фестиваля, гости еще могут полюбоваться на композиции из цветов, попробовать мороженое с необычными вкусами, а также варенье и другие блюда на более чем 40 площадках.
"Подходит к концу фестиваль "Московское лето. Цветочный джем", объединивший две прекрасно дополняющие друг друга темы: цветы и десерты. Площадки летнего фестиваля посетили 7,2 млн человек. Они приобрели чуть более 2,1 млн порций мороженого и 215 тыс. банок варенья", - сказала Сергунина.
По ее словам, также в рамках фестиваля общественные площадки Москвы украсили проекты финалистов Международного конкурса городского ландшафтного дизайна.
Свои работы (как конкурсные, так и внеконкурсные) представили мастера из пяти стран: Италии, Франции, Великобритании, Белоруссии и России. Победителем конкурса в номинации "Архитектурно-ландшафтные объекты благоустройства" стало архитектурное агентство "8 линий", представившее ландшафтный проект "Время трав".
В этой же конкурсной номинации приз "Зрительских симпатий" достался компании World Gardens за работу "Круги на воде", которая украсила фестивальную площадку на Арбате.
Обладателем первого места в номинации "Вертикальные флористические композиции" стала Александра Губина, автор проекта "Панно сад", в номинации "Цветочные композиции из горшечных растений" победу одержала автор работы под названием "Мятный сорбет" Анна Прохорова.
"Наряду с лучшими российскими и мировыми ландшафтными дизайнерами, возможность украсить город на свой вкус была и у простых москвичей. Больше тысячи горожан поучаствовали в любительском конкурсе цветочных композиций на 11 окружных площадках фестиваля. Всего для оформления цветников ими было использовано почти 14 тыс. живых растений", - подчеркнула заммэра.