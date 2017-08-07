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Власти Москвы закупят 1,5 тыс. КОИБов к выборам президента в 2018 году

Москва
7 августа, 15:04 UTC+3

Сейчас в столице находится всего 615 КОИБов

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Московские власти закупят к президентским выборам 1500 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), машины будут стоять на каждом втором избирательном участке. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"Москва планирует по договоренности с Центральной избирательной комиссией закупить 1500 КОИБов. Сейчас проводится предварительная работа по заключению контракта. <...> Считайте, на каждом втором участке будут", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, сколько комплексов планируется приобрести.

Сейчас в Москве находится 615 КОИБов, они будут использоваться на муниципальных выборах 10 сентября. По словам Горбунова, во время президентской кампании ЦИК их, скорее всего, заберет и распределит в другие регионы.

Выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года.

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